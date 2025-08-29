ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
59
1 хв

Актори на прем’єрі фільму «Роузи»: Олівія Колман в оливковій сукні-кейпі, Бенедикт Камбербетч – з брошкою-трояндою

Зіркові колеги зіграли головні ролі у сатиричній чорній комедії, яка є ремейком стрічки «Війна подружжя Роуз» 1989 року.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олівія Колман і Бенедикт Камбербетч.

У Лондоні відбулася прем’єра гостросоціальної комедії-драми «Роузи», яку представили виконавці головних ролей — Олівія Колман і Бенедикт Камбербетч.

На червоній доріжці Олівія постала в оливковій сукні-кейпі вільного силуету з осінньої колекції 2023 року бренду Elie Saab.

Вбрання вона доповнила атласними чорними босоніжками на підборах і платформах, прикрашених смужкою зі стразів.

У зірки було стильне укладання і макіяж із акцентом на пишних віях. Вуха вона прикрасила довгими сережками з діамантами і смарагдами, а на руках були каблучки.

Бенедикт віддав перевагу темно-синьому костюму, який доповнив білою футболкою, чорними лоферами Prada і стильними окулярами. До лацкану піджака актор прикріпив елегантну брошку у вигляді троянди.

Про фільм:

Це драматична історія Тео та Айві, пара яких, на перший погляд, здається ідеальною. Та за картинкою бездоганного сімейного життя ховаються нерозв’язані конфлікти, ревнощі і суперництво. Поки кар’єра Тео стрімко занепадає, амбіції Айві лише зростають, перетворюючи партнерство на мовчазне протистояння, де накопичені образи стають вибухонебезпечними.

Фільм «Роузи» вже в українському прокаті.

59
