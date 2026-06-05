Актори на прем’єрі фільму "Тиск": Брендан Фрейзер у костюмі кольору хакі, Ендрю Скотт – у смугастому ансамблі

Ендрю Скотт і Брендан Фрейзер / © Associated Press

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Брендан Фрейзер та Ендрю Скотт презентували у Нью-Йорку історичний екшн «Тиск». Це фільм про підготовку до «дня Д» — найбільшої військово-морської десантної операції в історії — висадки союзників в Нормандії під командуванням генерала Ейзенхауера. До речі, завтра, 6 червня, відзначатимуть 82-у річницю Нормандської операції.

На прем’єрі Фрейзер постав у костюмі кольору хакі, сорочці кольору слонової кістки, оливковій краватці і чорних туфлях.

Брендан Фрейзер / © Associated Press

Скотт був одягнений у чорний ансамбль у білу смужку, що складався з піджака, сорочки, краватки і штанів.

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Ендрю Скотт / © Associated Press

На прем’єрі були також й інші учасники команди стрічки — співавтор сценарію Девід Гейґ, актор Деміан Льюїс («Мільярди»), акторка Керрі Кондон («F1: фільм», франшиза «Месники») та режисер і співавтор сценарію Ентоні Марас.

Девід Гейґ, Деміан Льюїс, Керрі Кондон, Ендрю Скотт, Брендан Фрейзер та Ентоні Марас / © Associated Press

Про фільм:

Стрічка переносить глядачів у вирішальні 72 години напередодні висадки союзників у Нормандії — однієї з наймасштабніших військових операцій в історії. У центрі сюжету — Верховний головнокомандувач союзних військ Дуайт Ейзенхауер та головний метеоролог Великої Британії Джеймс Стеґґ, від рішень яких залежало не лише проведення операції, а й подальший перебіг Другої світової війни.

Фільм розкриває маловідомі сторінки історії та показує, яку ключову роль відіграв прогноз погоди під час підготовки висадки в Нормандії. Через несприятливі погодні умови військова операція опиняється під загрозою, а кожне зволікання може коштувати союзникам перемоги. Поки німецька розвідка може будь-якої миті викрити підготовку до наступу, керівництву союзних сил доводиться ухвалювати рішення в умовах надзвичайного тиску, де на кону — життя мільйонів людей і результат війни.

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Ендрю Скотт, відомий за серіалами «Шерлок» і «Погань» та за фільмами «1917», «Спектр», зіграв головного метеоролога Джеймса Стеґґа. Образ Дуайта Ейзенхауера на екрані втілив володар премії «Оскар» Брендан Фрейзер, якого глядачі знають за стрічками «Кит» і «Мумія».

Продюсерами картини стали Ерік Феллнер і Тім Беван — творці оскароносної історичної драми «Темні часи».

Історичний екшн «Тиск» можна подивитися в українських кінотеатрах.

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