Актори серіалу "Дім Дракона" прийшли на прем’єру та підкорили фанів стильними луками

Акторка Олівія Кук / © Associated Press

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У Лондоні презентували третій сезон американського фентезійного серіалу «Дім дракона», який є приквелом легендарної «Гри престолів». Головні актори проєкту вийшли на червону доріжку, де викликали фурор стильними образами.

Емма Д’Арсі

Зірка проєкту, яка виконала роль Рейніри Таргарієн, одягла сірий костюм у мішкуватому стилі від Bottega Veneta.

Емма Д’Арсі / © Associated Press

Метт Сміт

Виконавець ролі Деймона Таргарієна, британець Метт Сміт, обрав класивний костюм-трійку, який поєднав з чорною сорочкою і краваткою. Ефектності луку додали стильні окуляри.

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Метт Сміт / © Associated Press

Олівія Кук

Виконавиця ролі Алісент Гайтауер обрала білу кастомну сукню від Thom Browne.

Олівія Кук / © Associated Press

Юен Мітчелл

Актор зіграв у серіалі Еймонда Таргарієна, а для прем’єри обрав простий чорний лук без акцентів. Класичну білу сорочку він замінив чорною.

Юен Мітчелл / © Associated Press

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