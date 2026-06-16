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- Шоу-бізнес
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Актори серіалу "Дім Дракона" прийшли на прем’єру та підкорили фанів стильними луками
Акторський склад презентував новий сезон популярного серіалу.
У Лондоні презентували третій сезон американського фентезійного серіалу «Дім дракона», який є приквелом легендарної «Гри престолів». Головні актори проєкту вийшли на червону доріжку, де викликали фурор стильними образами.
Емма Д’Арсі
Зірка проєкту, яка виконала роль Рейніри Таргарієн, одягла сірий костюм у мішкуватому стилі від Bottega Veneta.
Метт Сміт
Виконавець ролі Деймона Таргарієна, британець Метт Сміт, обрав класивний костюм-трійку, який поєднав з чорною сорочкою і краваткою. Ефектності луку додали стильні окуляри.
Олівія Кук
Виконавиця ролі Алісент Гайтауер обрала білу кастомну сукню від Thom Browne.
Юен Мітчелл
Актор зіграв у серіалі Еймонда Таргарієна, а для прем’єри обрав простий чорний лук без акцентів. Класичну білу сорочку він замінив чорною.