Актори з популярного серіалу "Хитрощі" скопіювали парні образи Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер

Пол В. Даунс та Меган Сталтер / © Associated Press

Колеги по серіалу «Хитрощі» (англ. Hacks) — Пол В. Даунс та Меган Сталтер — прибули на церемонію нагородження Critics Choice Awards 2026 одягнені в майже ідентичні репліки помаранчевих вбрань Chrome Hearts, які нещодавно носили актор Тімоті Шаламе та його дівчина Кайлі Дженнер.

«Ми зараз знімаємо п’ятий сезон „Хитрощі“, тож у нас не було багато часу на шопінг чи підбір луків. Тому ми просто позичили речі у друзів», — розповів Даунс виданню The Hollywood Reporter на червоній доріжці Critics Choice.

«Моя дуже близька подруга — я не називатиму жодних імен — але вона позичила мені цю сукню. Сідить як влита», — пожартувала Сталтер. Ймовірно це був жарт про те, що образи вони позичили у Кайлі та Тімоті, однак насправді луки Сталтер та Даунса були створені дизайнеркою з Лос-Анджелеса Ерікою Д. Шварц.

Невідомо, чи побачили Шаламе та Дженнер, як їх скопіювали Даунс та Столтер, оскільки пропустили червону доріжку і з’явившись ближче до початку заходу одразу зайшовши у зал і зайняли свої місця. Той вечір став особливим для пари, адже Тімоті Шаламе вперше публічно зізнався Кайлі Дженнер у коханні.