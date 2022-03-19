Акторка Емі Шумер запропонувала Володимиру Зеленському взяти участь у церемонії "Оскар"

Голлівудська комедійна акторка заявила в ефірі денного токшоу Дрю Беррімор, що хотіла б, щоб президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії "Оскар", яка відбудеться проти ночі 28 березня.

На думку Емі Шумер, прямий ефір церемонії "Оскар" — це чудова платформа для президента України, адже дивиться його дуже багато людей у всьому світі. Таким чином мільйони глядачів, які дивитимуться церемонію зі своїх домівок, краще б розуміли поточну ситуацію, що відбувається в Україні після російського вторгнення.

"Я запропонувала, я хотіла знайти спосіб підключити супутником Зеленського, зробити запис, або щось таке, просто тому, що так багато очей прикуто до "Оскара". Я не боюся йти туди, але це не я продюсую "Оскар" — сказала зірка.

Офіс Президента України

Оскільки не акторка приймає такі рішення, поки що невідомо чи відповів президент України на її запрошення.

Нагадаємо, що цього року Емі Шумер стане ведучою 94-ї церемонією вручення премії "Оскар", разом з Реджіною Голл та Вандою Сайкс.

Associated Press

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