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Акторка Емі Шумер запропонувала Володимиру Зеленському взяти участь у церемонії "Оскар"

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Акторка Емі Шумер запропонувала Володимиру Зеленському взяти участь у церемонії "Оскар"

Емі Шумер / Associated Press

Голлівудська комедійна акторка заявила в ефірі денного токшоу Дрю Беррімор, що хотіла б, щоб президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії "Оскар", яка відбудеться проти ночі 28 березня.

На думку Емі Шумер, прямий ефір церемонії "Оскар" — це чудова платформа для президента України, адже дивиться його дуже багато людей у всьому світі. Таким чином мільйони глядачів, які дивитимуться церемонію зі своїх домівок, краще б розуміли поточну ситуацію, що відбувається в Україні після російського вторгнення.

"Я запропонувала, я хотіла знайти спосіб підключити супутником Зеленського, зробити запис, або щось таке, просто тому, що так багато очей прикуто до "Оскара". Я не боюся йти туди, але це не я продюсую "Оскар" — сказала зірка.

© Офіс Президента України
Офіс Президента України

Оскільки не акторка приймає такі рішення, поки що невідомо чи відповів президент України на її запрошення.

Нагадаємо, що цього року Емі Шумер стане ведучою 94-ї церемонією вручення премії "Оскар", разом з Реджіною Голл та Вандою Сайкс.

© Associated Press
Associated Press

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