Зірка посла президента країни-агресора за російським кораблем.

13 березня в лондонському Альберт-Холл відбулася щорічна церемонія вручення премії BAFTA. Однією з ведучих вечора стала комедійна акторка Ребел Вілсон. Під час церемонії зірка почала свій спіч відзначивши, що на церемонії працюють два сурдоперекладачі, а потім звернулася до Путіна і максимально прямолінійно висловила, що думає про нього, показавши середній палець.

"А це жест для Путіна", — сказала акторка.

Раніше в цьому ж напрямку, під час церемонії Film Independent Spirit Awards, Путіна послало подружжя Нік Офферман і Меган Маллаллі.

Нік Офферман та Меган Маллаллі / Getty Images

Читайте також: