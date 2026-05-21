Актриса Ребел Вілсон поділилася милими фото з новонародженою донькою
Нещодавно зірка стала мамою вдруге.
46-річна акторка і продюсерка Ребел Вілсон та її дружина — дизайнерка Рамона Агрума — нещодавно стали мамами вдруге. У них народилася донька, яку назвали Роуз Естель.
У своєму Instagram акторка показала два нові знімки з новонародженою дівчинкою. Ребел у яскравій червоній футболці тримає на руках Роуз, одягнену в білий комбінезон із принтом. Фото Вілсон ніяк не підписала.
Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024-го — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнером у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Уже на початку листопада того ж року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.
Раніше, нагадаємо, Ребел Вілсон показувала фото зі своєю вагітною дружиною та їхньою спільною донькою.