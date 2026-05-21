ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Актриса Ребел Вілсон поділилася милими фото з новонародженою донькою

Нещодавно зірка стала мамою вдруге.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Associated Press

46-річна акторка і продюсерка Ребел Вілсон та її дружина — дизайнерка Рамона Агрума — нещодавно стали мамами вдруге. У них народилася донька, яку назвали Роуз Естель.

У своєму Instagram акторка показала два нові знімки з новонародженою дівчинкою. Ребел у яскравій червоній футболці тримає на руках Роуз, одягнену в білий комбінезон із принтом. Фото Вілсон ніяк не підписала.

Ребел Вілсон із донькою Роуз / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон із донькою Роуз / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон із донькою Роуз / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон із донькою Роуз / © Instagram Ребел Вілсон

Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024-го — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнером у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Уже на початку листопада того ж року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.

Ребел Вілсон із дружиною / © Associated Press

Ребел Вілсон із дружиною / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, Ребел Вілсон показувала фото зі своєю вагітною дружиною та їхньою спільною донькою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie