Актриса Ребел Вілсон показала фото зі своєю вагітною дружиною та їхньою спільною донькою

Ребел Вілсон із дружиною

Реклама

46-річна акторка і продюсерка Ребел Вілсон поділилася у своєму Instagram знімком, на якому її знято зі своєю дружиною — дизайнеркою Рамоною Агрумою, і їхньою спільною 3,5-річною донькою. Сім’я проводить час на пляжі, насолоджуючись спокійною і затишною атмосферою біля моря.

Ребел у лляній салатовій сукні обіймає дівчинку, одягнену у в’язаний костюм. Вони сидять на пляжі під парасолькою.

Ребел Вілсон із донькою

А Рамона закотила джинси і підняла футболку, виставивши вагітний живіт на сонце.

Реклама

Рамона Агрума — дружина Ребел Вілсон

Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024-го — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнером у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Уже на початку листопада того ж року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.