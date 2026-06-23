Актриса Ребел Вілсон разом із дружиною та дітьми відпочиває в Туреччині

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

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46-річна акторка та продюсерка Ребел Вілсон та її дружина — 42-річна дизайнерка Рамона Агрума — вирушили на відпочинок до Туреччини. Як проходить їхній відпочинок, вони показали у своїх акаунтах в Instagram.

На фото Ребел позувала у рожевій сукні з вишивкою, яку вона доповнила сумочкою в тон, а Рамона — у смугастому костюмі та з рожевою сумочкою в руках.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

На відпочинку жінкам компанію складають їхні доньки — 3,5-річна Ройс та Роуз Естель, яка народилася на початку травня цього року.

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Дочка Ребел Вілсон і Рамони Агруми / © Instagram Ребел Вілсон

«Моя шеститижнева донечка щойно посміхнулася мені, і це розтопило моє серце… а через 30 хвилин я побачила, як вона так само посміхнулася електричній зарядці» — пожартувала Ребел під однією з фотографій.

Ребел Вілсон із новонародженою донькою / © Instagram Ребел Вілсон

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Зазначимо, що Ребел і Рамона одружилися в Італії 28 вересня 2024 року — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, актриса розповіла про роман із дизайнером у червні 2022 року, коли публічно зізналася у своїй орієнтації. Уже на початку листопада того ж року у пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом з’являються на червоних доріжках заходів.

Нагадаємо, що раніше Ребел Вілсон втілила образ рятувальника з Малібу на честь свого 46-річчя.

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