Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Акцент на сідниці: супермодель Наомі Кемпбелл потренувалася в залі

Останнім часом зірка стала більше часу приділяти спорту.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

55-річну британську модель і зірку 90-х Наомі Кемпбелл не можна назвати фанаткою тренажерного залу, але вона розуміє важливість фізичної активності для гарного самопочуття та підтягнутої фігури. Тому почала частіше ходити до спортзалу й показувати фото звідти у своєму Instagram.

На фото вона позувала в спортивному топі, укорочених лосинах і з рукавичками на руках. Волосся під час тренування модель не збирала, а також займалася із золотими кулонами на шиї і браслетами на руках.

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

З огляду на фото і вправи, акцент у цьому тренуванні був зроблений на м’язи сідниць.

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі раніше зізнавалася в інтерв’ю, що ніколи не ходить до спортзалу щодня і не займається бодібілдингом, а також надає перевагу вправам, спрямованим на тонус, а не на збільшення м’язів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування інших моделей.

Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images

Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images

