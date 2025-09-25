Магазин Brunello Cucinelli в Москві / © Getty Images

Реклама

Акції італійської компанії Brunello Cucinelli, яка продає вироби з кашеміру, передусім светри, пережила рекордне падіння акцій після того, як біржовий гравець на пониження — Morpheus Research — заявив, що італійський бренд люксового кашеміру вводить інвесторів в оману щодо свого російського бізнесу і займається «агресивним дисконтуванням», повідомляє Bloomberg.

Компанія Morpheus, заявила, що тримісячне розслідування засвідчило, що Cucinelli продовжує керувати магазинами в Росії, попри заяви компанії про їхнє закриття. Продаж предметів розкоші в Росії перебуває під санкціями Європейського союзу після повномасшабного вторгнення в Україну 2022 року. Компанія також заявила, що Cucinelli робить занадто великі знижки, щоб позбутися надлишків товару.

Сайт бренду Brunello Cucinelli російською мовою

За даними Morpheus, таємні візити в магазини в Росії засвідчили, що бутики Cucinelli продають товари вартістю в тисячі доларів із бирками, що підтверджують, що їх було вироблено в Італії у 2024 та 2025 роках. Продукцію Cucinelli також продають у російському універмазі, а дані про торгівлю свідчать про те, що посередники з таких країн, як Литва, Іран і Китай, експортують продукцію Cucinelli в Росію.

Реклама

Brunello Cucinelli — бренд «тихої розкоші» з оборотом 7 мільярдів євро (8,2 мільярда доларів США). Його заснував 1978 року Брунелло Кучінеллі, який є і нинішній головою правління компанії.

Сайт бренду Brunello Cucinelli

Нагадаємо також, що бренд Brunello Cucinelli обожнює коханка Путіна — колишня спортсменка Аліна Кабаєва, яка не раз з’являлася у виробах від італійського бренду на публіці.