Шоу-бізнес
166
2 хв

Акції італійського модного бренду Brunello Cucinelli впали через торгівлю в Росії

Розслідування виявило магазини бренду в Росії.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магазин Brunello Cucinelli в Москві

Магазин Brunello Cucinelli в Москві / © Getty Images

Акції італійської компанії Brunello Cucinelli, яка продає вироби з кашеміру, передусім светри, пережила рекордне падіння акцій після того, як біржовий гравець на пониження — Morpheus Research — заявив, що італійський бренд люксового кашеміру вводить інвесторів в оману щодо свого російського бізнесу і займається «агресивним дисконтуванням», повідомляє Bloomberg.

Компанія Morpheus, заявила, що тримісячне розслідування засвідчило, що Cucinelli продовжує керувати магазинами в Росії, попри заяви компанії про їхнє закриття. Продаж предметів розкоші в Росії перебуває під санкціями Європейського союзу після повномасшабного вторгнення в Україну 2022 року. Компанія також заявила, що Cucinelli робить занадто великі знижки, щоб позбутися надлишків товару.

Сайт бренду Brunello Cucinelli російською мовою

Сайт бренду Brunello Cucinelli російською мовою

За даними Morpheus, таємні візити в магазини в Росії засвідчили, що бутики Cucinelli продають товари вартістю в тисячі доларів із бирками, що підтверджують, що їх було вироблено в Італії у 2024 та 2025 роках. Продукцію Cucinelli також продають у російському універмазі, а дані про торгівлю свідчать про те, що посередники з таких країн, як Литва, Іран і Китай, експортують продукцію Cucinelli в Росію.

Brunello Cucinelli — бренд «тихої розкоші» з оборотом 7 мільярдів євро (8,2 мільярда доларів США). Його заснував 1978 року Брунелло Кучінеллі, який є і нинішній головою правління компанії.

Сайт бренду Brunello Cucinelli

Сайт бренду Brunello Cucinelli

Нагадаємо також, що бренд Brunello Cucinelli обожнює коханка Путіна — колишня спортсменка Аліна Кабаєва, яка не раз з’являлася у виробах від італійського бренду на публіці.

Магазин Brunello Cucinelli в Москві, Росія. Фото за 21 березня 2022 року / © Getty Images

Магазин Brunello Cucinelli в Москві, Росія. Фото за 21 березня 2022 року / © Getty Images

