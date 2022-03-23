Алек Болдвін підтримав Україну, а підписники висловили подяку

Американський актор Алек Болдвін підтримав Україну під час війни.

Днями багатодітний актор, ім'я якого незадовго до російського вторгнення в Україну голосно звучало через трагедію на знімальному майданчику, внаслідок якої загинула операторка з України, підтримав нашу країну під час війни.

У Instagram Алек опублікував фото, яке зробив під час ланчу. Він опублікував знімок вітрини одного із закладів, де було написано латинськими літерами "Слава Україні".

Підписники знаменитості висловили йому подяку за підтримку та за цю публікацію в публічному обліковому записі, який налічує 2,4 мільйона фоловерів.

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