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- Шоу-бізнес
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Алек і Гіларія Болдвіни позували разом зі своїми сімома дітьми
Подружжя показало рідкісні сімейні фото.
Актор Алек Болдвін та його дружина Гіларія поділилися сімейними фотографіями, на яких позували разом із усіма сімома дітьми. Знімки з’явилися в Instagram Гіларії та дали змогу шанувальникам побачити велику родину знаменитостей у повному складі.
На фотографіях подружжя проводить час із дітьми — доньками Кармен, Марією Люсією, Еду та синами Рафаелем, Леонардо, Ромео й Едуардо. Сім’я має невимушений вигляд і з задоволенням позує перед камерою.
Зазначимо, що Алек і Гіларія одружилися у 2012 році. За час спільного життя у них народилося семеро дітей. Старша донька Кармен з’явилася на світ у 2013 році, а молодші діти народилися в період з 2015-го по 2022 рік.
Окрім сімох спільних дітей, у Алека Болдуіна є старша донька Айрленд від попереднього шлюбу з актрисою Кім Бейсінгер. Вона також працює у модельному та творчому бізнесі.
Нагадаємо, раніше Гіларія Болдвін розкрила секрет своєї стрункої фігури після народження сімох дітей.