Алек і Гіларія Болдвіни позували разом зі своїми сімома дітьми

Алек і Гіларія Болдвіни / © Гіларія Болдвін/Instagram

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Актор Алек Болдвін та його дружина Гіларія поділилися сімейними фотографіями, на яких позували разом із усіма сімома дітьми. Знімки з’явилися в Instagram Гіларії та дали змогу шанувальникам побачити велику родину знаменитостей у повному складі.

На фотографіях подружжя проводить час із дітьми — доньками Кармен, Марією Люсією, Еду та синами Рафаелем, Леонардо, Ромео й Едуардо. Сім’я має невимушений вигляд і з задоволенням позує перед камерою.

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Алек і Гіларія Болдвіни / © Гіларія Болдвін/Instagram

Діти Алека та Гіларії Болдвінів / © Гіларія Болдвін/Instagram

Діти Алека та Гіларії Болдвінів / © Гіларія Болдвін/Instagram

Зазначимо, що Алек і Гіларія одружилися у 2012 році. За час спільного життя у них народилося семеро дітей. Старша донька Кармен з’явилася на світ у 2013 році, а молодші діти народилися в період з 2015-го по 2022 рік.

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Окрім сімох спільних дітей, у Алека Болдуіна є старша донька Айрленд від попереднього шлюбу з актрисою Кім Бейсінгер. Вона також працює у модельному та творчому бізнесі.

Нагадаємо, раніше Гіларія Болдвін розкрила секрет своєї стрункої фігури після народження сімох дітей.

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