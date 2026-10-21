ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Александр Скарсгард з’явився на заході у спідниці та з портретом колеги на грудях

Скандинавський актор продовжує дивувати публіку на червоних доріжках.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Александр Скарсгард

Александр Скарсгард / © Associated Press

50-річний Александр Скарсгард під час нового заходу у Лос-Анджелесі з’явився у зовсім неочікуваному ансамблі, який мав оригінальну деталь — принт у вигляді обличчя акторки Олівії Колман — його колеги по фільму The Wicker Husband («Плетений чоловік»).

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Це був приталений чорний світшот з довгими рукавами і обличчі акторки було у рамці, пришитій просто на грудях Скарсгарда. Образ він доповнив картатою спідницею від Chopova Lowena у панк-стилі — одна її половина була чорно-зеленою, а інша — рожево-чорною. ТТканина спідниці була прикріплена до чорного шкіряного паску за допомогою карабінів. Завершували образ цей незвичний образ класичні чорні туфлі та чорні шкарпетки в тон.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Майбутній фільм, знятий за мотивами оповідання Урсули Віллс The Wicker Husband («Плетений чоловік»), розповідає історію жінки, яка живе в середньовічному селі. Вона замовляє місцевому майстрові з плетіння кошиків — чоловіка. Коли з’являється її ідеальний плетений чоловік і між ними виникає романтичний зв’язок, їхній незвичайний союз спричиняє хаос у селі.

Александр Скарсгард і Олівія Колман / © Associated Press

Александр Скарсгард і Олівія Колман / © Associated Press

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie