Александр Скарсгард з’явився на заході у спідниці та з портретом колеги на грудях

Александр Скарсгард / © Associated Press

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50-річний Александр Скарсгард під час нового заходу у Лос-Анджелесі з’явився у зовсім неочікуваному ансамблі, який мав оригінальну деталь — принт у вигляді обличчя акторки Олівії Колман — його колеги по фільму The Wicker Husband («Плетений чоловік»).

Александр Скарсгард / © Associated Press

Це був приталений чорний світшот з довгими рукавами і обличчі акторки було у рамці, пришитій просто на грудях Скарсгарда. Образ він доповнив картатою спідницею від Chopova Lowena у панк-стилі — одна її половина була чорно-зеленою, а інша — рожево-чорною. ТТканина спідниці була прикріплена до чорного шкіряного паску за допомогою карабінів. Завершували образ цей незвичний образ класичні чорні туфлі та чорні шкарпетки в тон.

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Александр Скарсгард / © Associated Press

Майбутній фільм, знятий за мотивами оповідання Урсули Віллс The Wicker Husband («Плетений чоловік»), розповідає історію жінки, яка живе в середньовічному селі. Вона замовляє місцевому майстрові з плетіння кошиків — чоловіка. Коли з’являється її ідеальний плетений чоловік і між ними виникає романтичний зв’язок, їхній незвичайний союз спричиняє хаос у селі.

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Александр Скарсгард і Олівія Колман / © Associated Press

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