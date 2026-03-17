- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Алессандра Амбросіо у сукні з відвертим декольте і мереживною спідницею сяяла на афтепаті
44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret мала розкішний вигляд на післяоскарівській вечірці.
Алессандра Амбросіо відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair в Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес у Беверлі-Гіллз.
Модель продемонструвала на афтепаті ефектний образ. На ній була спокуслива корсетна сукня кольору айворі з мереживом на відвертому декольте і з прозорою мереживною спідницею від Sophie Couture. Вбрання було розшите камінням і мало на корсеті лелітки і защіпки з діамантами.
Аутфіт Амбросіо доповнила босоніжками на підборах Jimmy Choo. Вона зробила хвилясту зачіску, закріпивши його ззаду, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук прикрасами з діамантами.
