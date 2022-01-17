Алессандра Амбросіо в бікіні поніжилася на пляжі

Бразилійка Алессандра Амбросіо продовжує ділитися з підписниками знімками з відпочинку у рідній Бразилії.

На початку січня модель завжди їде з Лос-Анджелеса на батьківщину, де весело проводить час зі своїми друзями та рідними.

Алессандра вже ділилася декількома пляжними знімками раніше і тепер знову опублікувала фото в бікіні, яке зробила на пляжі Прайя-Брава, розташованому в північній частині острова Санта-Катаріна, між Прая-да-Лагоїнья та Прая-дус-Інглес.

(гортайте фото праворуч)

Модель позувала на пляжі, одягнена у біло-жовтий купальний ліф і плавки та дзеркальні окуляри. Модель також сфотографувалась на тлі прилавка, де продаються коктейлі.

"Нога в піску, кайпірінья (ред. бразильський алкогольний коктейль), кокосова вода, море…", — так підписала фото Алессандра.

Скільки ще днів зірка перебуватиме на відпочинку, поки що невідомо. Але нові фотографії точно публікуватиме.

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