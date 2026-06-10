Алессандра Амбросіо в бікіні та сукні з глибоким декольте позувала на пляжі

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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45-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — поділилася у своєму Instagram серією фото з мексиканського пляжу. Вона позувала в луку в бежево-нюдових відтінках.

Бразилійка одягла бікіні, яке доповнила трикотажною пляжною сукнею з високим розрізом і глибоким декольте. Свій образ Але доповнила кольє з перлинами, в’язаною сумкою-макраме у вигляді мушлі та мюлями на невисоких підборах.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

На деяких фото Амбросіо була зазнімкована зі своїм бойфрендом — австралійським дизайнером чоловічих ювелірних прикрас, а також колишнім манекенником Баком Палмером.

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Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

У грудні 2024 року закохані офіційно підтвердили свої стосунки. Вони разом прийшли на вечірку Art Basel у Маямі. Пара веде активний спосіб життя і багато подорожує разом, регулярно публікуючи в соцмережах спільні світлини з відпочинку та романтичних поїздок. Закохані не приховують своїх почуттів і часто діляться з підписниками моментами з повсякденного життя.

Бак зумів порозумітися з дітьми Алессандри від попередніх стосунків. Вони нерідко проводять час всією сім’єю, влаштовуючи спільні вечері, прогулянки і поїздки. Папараці регулярно помічають їх усіх разом на вулицях Каліфорнії.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо знялася в рекламі зі своєю донькою. Схоже, дівчина вирішила будувати свою модельну кар’єру.

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