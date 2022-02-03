Алессандра Амбросіо в білому бікіні позувала на пляжі

Бразильська модель Алессандра Амбросіо опублікувала у блогу фото в купальнику та анонсувала запуск нової колекції.

Алессандра була зазнімкована, стоячи в білому купальнику на тлі моря та каменю. Бікіні із нової колекції її бренду Gal Floripa.

Модель підписала фотографію: "Сьогодні ми святкуємо річницю Yemanjá, Mother & Queen of the Seas та GAL. На честь цього дня ми раді представити нашу нову колекцію #FLOURISH. Сподіваюся, вам сподобається!"

Нова колекція була випущена за кілька тижнів після того, як Алессандра повернулася до Лос-Анджелеса з рідної Бразилії, де провела зимові канікули. Її бойфренд Річард Лі приєднався до неї на деякий час, але переважно Алессандра проводила час зі своїми подругами.

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