Алессандра Амбросіо влаштувала романтичний відпочинок із нареченим на Балі та похизувалась фігурою в бікіні

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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Бразильська супермодель та «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо поділилася фотографіями з відпочинку на Балі. 45-річна знаменитість влаштувала ефектну пляжну фотосесію в мініатюрному бікіні, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

На знімках, опублікованих в Instagram, модель позувала в купальнику з принтом «зебра» та яскраво-помаранчевою облямівкою.

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Образ Алессандра доповнила помаранчево-жовтим парео, яке накинула на плечі, сонцезахисними окулярами та лаконічними прикрасами. Модель залишила волосся розпущеним, а від насиченого макіяжу відмовилася. На деяких кадрах вона насолоджувалася свіжим кокосом і відпочивала серед тропічної зелені.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

У подорож на Балі Алессандра вирушила разом зі своїм нареченим Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів. Особливого значення цій поїздці надає той факт, що саме в Індонезії в серпні цього року Палмер зробив моделі пропозицію.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше супермодель Алессандра Амбросіо вийшла на подіум під час показу Victoria’s Secret Fashion Show.

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