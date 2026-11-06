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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Алессандра Амбросіо влаштувала романтичний відпочинок із нареченим на Балі та похизувалась фігурою в бікіні

Зірка вирушила на відпочинок у компанії свого нареченого.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Бразильська супермодель та «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо поділилася фотографіями з відпочинку на Балі. 45-річна знаменитість влаштувала ефектну пляжну фотосесію в мініатюрному бікіні, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

На знімках, опублікованих в Instagram, модель позувала в купальнику з принтом «зебра» та яскраво-помаранчевою облямівкою.

Образ Алессандра доповнила помаранчево-жовтим парео, яке накинула на плечі, сонцезахисними окулярами та лаконічними прикрасами. Модель залишила волосся розпущеним, а від насиченого макіяжу відмовилася. На деяких кадрах вона насолоджувалася свіжим кокосом і відпочивала серед тропічної зелені.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

У подорож на Балі Алессандра вирушила разом зі своїм нареченим Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів. Особливого значення цій поїздці надає той факт, що саме в Індонезії в серпні цього року Палмер зробив моделі пропозицію.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше супермодель Алессандра Амбросіо вийшла на подіум під час показу Victoria’s Secret Fashion Show.

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