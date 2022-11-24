Креативний директор Gucci – дизайнер Алессандро Мікеле залишив посаду креативного директора Gucci. Про це стало відомо з офіційної заяви конгломерату Kering, який є власником брендом. Новину також підтвердив сам Мікеле у Instagram.

"Бувають часи, коли шляхи розходяться через різні точки зору, які може мати кожен з нас. Сьогодні для мене закінчується незвичайна подорож, що тривала понад двадцять років, у межах компанії, якій я невтомно присвятив усю свою любов і творчу пристрасть. Всі цей час Gucci був моїм домом, моєю названою сім'єю, цій великій сім'ї, всім людям, які дбали про неї та підтримували її, я посилаю свою найщирішу подяку, найбільші та найщиріші обійми. Без них нічого з того, що я побудував, було б неможливо, їм моє найщиріше побажання: нехай ви продовжуєте культивувати свої мрії, тонку і невловиму матерію, заради якої варто жити, продовжуйте живити себе поетичними і інклюзивними образами, залишаючись вірними своїм цінностям. Нехай ти завжди живеш своїми пристрастями, які рухаюся вітром свободи", — написав він.

Причиною звільнення дизайнера стали розбіжності із власниками бренду. Відповідно до видання The New York Times стиль Мікеле "набриднув", а зростання продажів бренду Gucci сповільнилося цього року. Цікаво, що це сталося після того, як Алессандро презентував колекцію весна-літо 2023 в Мілані.

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