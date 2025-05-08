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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Алігатори її не відпускають: Лана Дель Рей знову натякнула на професію чоловіка на публіці

Чоловіка вона на захід у Нью-Йорку не взяла, але натяки залишила.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лана Дель Рей

Лана Дель Рей / © Associated Press

Співачка Лана Дель Рей вперше вийшла замуж 26 вересня 2024 року в Луїзіані. Її чоловіком став Джеремі Дюфрен, який організовує човнові екскурсії болотами, на яких мешкають алігатори.

Професією чоловіка співачка-суперзірка явно пишається та всіляко на неї натякає, коли випадає така можливість.

Лана Дель Рей / © Getty Images

Лана Дель Рей / © Getty Images

На Met Gala 2025, що традиційно відбувся в Нью-Йорку в Метрополітен-музеї, Лана з’явилася без чоловіка, проте взяла на захід нагадування про нього — прикрасила волосся золотими шпильками від луїзіанського бренду Relic Room у вигляді алігаторів.

Що стосується решти вбрання, то співачка носила розкішну та елегантну сукню від Valentino створену Алессандро Мікеле для колекції от кутюр весна-літо 2025, яка мала пишну спідницю, а плече прикрашало пір’я.

Лана Дель Рей та креативний директор Valentino Алессандро Мікеле / © Associated Press

Лана Дель Рей та креативний директор Valentino Алессандро Мікеле / © Associated Press

Лана Дель Рей та креативний директор Valentino Алессандро Мікеле / © Associated Press

Лана Дель Рей та креативний директор Valentino Алессандро Мікеле / © Associated Press

Також співачка показала кілька особистих фото в Instagram, на яких продемонструвала білизну, яку носила, та туфлі.

Фото: instagram.com/honeymoon

Фото: instagram.com/honeymoon

Фото: instagram.com/honeymoon

Фото: instagram.com/honeymoon

Був і досить інтимний знімок, на якому вона цілує свого «алігатора».

Лана Дель Рей із чоловіком / Фото: instagram.com/honeymoon

Лана Дель Рей із чоловіком / Фото: instagram.com/honeymoon

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