- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 203
- Час на прочитання
- 1 хв
Алігатори її не відпускають: Лана Дель Рей знову натякнула на професію чоловіка на публіці
Чоловіка вона на захід у Нью-Йорку не взяла, але натяки залишила.
Співачка Лана Дель Рей вперше вийшла замуж 26 вересня 2024 року в Луїзіані. Її чоловіком став Джеремі Дюфрен, який організовує човнові екскурсії болотами, на яких мешкають алігатори.
Професією чоловіка співачка-суперзірка явно пишається та всіляко на неї натякає, коли випадає така можливість.
На Met Gala 2025, що традиційно відбувся в Нью-Йорку в Метрополітен-музеї, Лана з’явилася без чоловіка, проте взяла на захід нагадування про нього — прикрасила волосся золотими шпильками від луїзіанського бренду Relic Room у вигляді алігаторів.
Що стосується решти вбрання, то співачка носила розкішну та елегантну сукню від Valentino створену Алессандро Мікеле для колекції от кутюр весна-літо 2025, яка мала пишну спідницю, а плече прикрашало пір’я.
Також співачка показала кілька особистих фото в Instagram, на яких продемонструвала білизну, яку носила, та туфлі.
Був і досить інтимний знімок, на якому вона цілує свого «алігатора».