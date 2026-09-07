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- Шоу-бізнес
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Алісія Вікандер зачарувала ніжним образом Louis Vuitton на Венеційському кінофестивалі
Акторка у Венеції представила фільм The Echo Chamber, заснований на останньому сценарії кінорежисера Бернардо Бертолуччі.
Алісія Вікандер коли з’явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю залишилася вірною Модному дому Louis Vuitton, амбасадоркою якого є від 2015 року.
Її ніжне вбрання фактично складалося з двох частин — структурованого бюстьє та довгої легкої спідниці з численними воланами й драпіруваннями. Верхня частина образу вирізнялася чіткими лініями, адже бюстьє було без бретелей і з прямим декольте, а також бюстьє підкреслював талію.
Асиметричні шари ж спідниці створювали відчуття руху під час кожного кроку. Великий драпірований елемент на талії нагадував розкішний бант. Саме поєднання структурованого верху та романтичної спідниці додало образу особливої виразності і романтики.
До вбрання Алісія підібрала босоніжки у схожому пастельному відтінку з тонкими ремінцями, вишукані сережки та каблучки з камінням і вклала волосся у легкі елегантні хвилі.
На заході Алісія з’явилася у компанії свого чоловіка Майкла Фассбендера. Подружжя нечасто разом виходить на червоні доріжки. Фассбендер обрав класичний чорний костюм із білою сорочкою та метеликом, залишивши головний акцент вечора за пастельним образом дружини.