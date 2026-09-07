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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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17
Час на прочитання
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Алісія Вікандер зачарувала ніжним образом Louis Vuitton на Венеційському кінофестивалі

Акторка у Венеції представила фільм The Echo Chamber, заснований на останньому сценарії кінорежисера Бернардо Бертолуччі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Алісія Вікандер

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія Вікандер коли з’явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю залишилася вірною Модному дому Louis Vuitton, амбасадоркою якого є від 2015 року.

Її ніжне вбрання фактично складалося з двох частин — структурованого бюстьє та довгої легкої спідниці з численними воланами й драпіруваннями. Верхня частина образу вирізнялася чіткими лініями, адже бюстьє було без бретелей і з прямим декольте, а також бюстьє підкреслював талію.

Алісія Вікандер / © Associated Press

Алісія Вікандер / © Associated Press

Асиметричні шари ж спідниці створювали відчуття руху під час кожного кроку. Великий драпірований елемент на талії нагадував розкішний бант. Саме поєднання структурованого верху та романтичної спідниці додало образу особливої виразності і романтики.

До вбрання Алісія підібрала босоніжки у схожому пастельному відтінку з тонкими ремінцями, вишукані сережки та каблучки з камінням і вклала волосся у легкі елегантні хвилі.

На заході Алісія з’явилася у компанії свого чоловіка Майкла Фассбендера. Подружжя нечасто разом виходить на червоні доріжки. Фассбендер обрав класичний чорний костюм із білою сорочкою та метеликом, залишивши головний акцент вечора за пастельним образом дружини.

Алісія Вікандер і її чоловік Майкл Фассбендер / © Associated Press

Алісія Вікандер і її чоловік Майкл Фассбендер / © Associated Press

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