ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Алісса Мілано із серіалу "Усі жінки — відьми" вийшла на публіку з чоловіком

У акторки був дуже насичений на заходи тиждень.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Алісса Мілано

Алісса Мілано / © Getty Images

Алісса Мілано, яку багато хто пам’ятає перш за все по ролі у серіалі «Усі жінки — відьми», який транслювався від 1998 до 2006 років, з’явилася на світському заході у Лос-Анджелесі. Акторка відвідала світову прем’єру документального серіалу «Баланс».

Алісса одягла на захід білий костюм із оздобленням перлами, який носила у поєднанні з туфлями-човниками і білою сумкою.

Алісса Мілано / © Getty Images

Алісса Мілано / © Getty Images

Однак також цього тижня акторка з’явилася разом зі своїм чоловіком на афтепаті «Золотого глобуса». Алісса показала деякі фото свого образу в соцмережі.

Алісса Мілано / © Instagram Алісси Мілано

Алісса Мілано / © Instagram Алісси Мілано

Акторка одягла вінтажну бордову сукню від бренду Bob Mackie, яка була розшита лелітками і камінням, а також мала декольте.

Алісса Мілано та її чоловік Девід Бугліарі / © Instagram Алісси Мілано

Алісса Мілано та її чоловік Девід Бугліарі / © Instagram Алісси Мілано

Лук Мілано завершували висока зачіска, яскравий макіяж та аксесуари — коштовності та туфлі на високих підборах Ruthie Davis.

Алісса Мілано та її чоловік Девід Бугліарі / © Instagram Алісси Мілано

Алісса Мілано та її чоловік Девід Бугліарі / © Instagram Алісси Мілано

Алісса Мілано та її чоловік Девід Бугліарі / © Instagram Алісси Мілано

Алісса Мілано та її чоловік Девід Бугліарі / © Instagram Алісси Мілано

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie