Алісса Мілано / © Getty Images

Алісса Мілано, яку багато хто пам’ятає перш за все по ролі у серіалі «Усі жінки — відьми», який транслювався від 1998 до 2006 років, з’явилася на світському заході у Лос-Анджелесі. Акторка відвідала світову прем’єру документального серіалу «Баланс».

Алісса одягла на захід білий костюм із оздобленням перлами, який носила у поєднанні з туфлями-човниками і білою сумкою.

Алісса Мілано / © Getty Images

Однак також цього тижня акторка з’явилася разом зі своїм чоловіком на афтепаті «Золотого глобуса». Алісса показала деякі фото свого образу в соцмережі.

Алісса Мілано / © Instagram Алісси Мілано

Акторка одягла вінтажну бордову сукню від бренду Bob Mackie, яка була розшита лелітками і камінням, а також мала декольте.

Алісса Мілано та її чоловік Девід Бугліарі / © Instagram Алісси Мілано

Лук Мілано завершували висока зачіска, яскравий макіяж та аксесуари — коштовності та туфлі на високих підборах Ruthie Davis.

Алісса Мілано та її чоловік Девід Бугліарі / © Instagram Алісси Мілано