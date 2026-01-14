- Дата публікації
Алісса Мілано із серіалу "Усі жінки — відьми" вийшла на публіку з чоловіком
У акторки був дуже насичений на заходи тиждень.
Алісса Мілано, яку багато хто пам’ятає перш за все по ролі у серіалі «Усі жінки — відьми», який транслювався від 1998 до 2006 років, з’явилася на світському заході у Лос-Анджелесі. Акторка відвідала світову прем’єру документального серіалу «Баланс».
Алісса одягла на захід білий костюм із оздобленням перлами, який носила у поєднанні з туфлями-човниками і білою сумкою.
Однак також цього тижня акторка з’явилася разом зі своїм чоловіком на афтепаті «Золотого глобуса». Алісса показала деякі фото свого образу в соцмережі.
Акторка одягла вінтажну бордову сукню від бренду Bob Mackie, яка була розшита лелітками і камінням, а також мала декольте.
Лук Мілано завершували висока зачіска, яскравий макіяж та аксесуари — коштовності та туфлі на високих підборах Ruthie Davis.