Амаль Клуні сяяла з ніг до голови: ефектний вихід дружини Джорджа Клуні у Венеції

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Реклама

48-річна Амаль Клуні разом із чоловіком Джорджем перебуває нині в Італії, де триває Венеційський кінофестиваль. Папараці помітили подружжя дорогою на святкову вечерю в одному з ресторанів Венеції — закладі Ristorante da Ivo, який вони давно полюбляють і відвідують, коли перебувають у місті. Саме у цьому закладі 2014 року Джордж Клуні відсвяткував свій парубочий вечір.

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Цього разу Амаль обрала ефектний блискучий образ. Вона обрала сріблясто-блакитну мінісукню без бретелей від Caroline’s Couture, повністю оздоблену торочкою. Деталі вбрання ефектно рухалися з жінкою і додавали таким чином образу динамічності.

Реклама

Адвокатка з прав людини вирішила не зупинятися на одному акценті та доповнила сукню масивними діамантовими сережками, металізованим клатчем і босоніжками на підборах у тон.

Реклама

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж Клуні для вечора обрав темно-синій костюм і чорну сорочку. Актор тримав дружину за руку, коли вони виходили з водного таксі, прямуючи до ресторану.

Цьогорічний Венеційський кінофестиваль має для подружжя особливе значення, адже під час нього Джордж Клуні отримав головну почесну нагороду фестивалю — «Золотого лева» за внесок у кінематограф. Для урочистої церемонії нагородження і виходу на червону доріжку Амаль обрала чорну сукню Haider Ackermann, доповнивши її ювелірними прикрасами Cartier із діамантами.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Новини партнерів