Амаль Клуні у золотій сукні з декором сяяла на особливому заході у Лондоні, де також був король
Дружина голлівудської суперзірки обрала сукню з архівної колекції відомгго бренду і стала найяскравішою гостею на червоній доріжці.
Адвокатка Амаль Клуні разом із чоловіком, голлівудським актором Джорджем Клуні, з’явилася на святкуванні 50-річчя King’s Trust у лондонському Королівському Альберт-холі. Жінка сяяла на публіці в яскравій золотій сукні з архіву бренду Alexander McQueen, яка чудово сиділа на її фігуру.
Її сукня була з колекції осінь-зима 2007 року, розробленої ще дизайнером Александром Макквіном. Вбрання виготовлене з тканини вкритої золотими лелітками і склярусом, виконаними у візерунку в стилі ар-деко.
Вишуканий образ Амаль доповнила золотими туфлями на підборах, невеликим клатчем і золотими коштовностями. Її волосся було укладене у розкішну об’ємну зачіску.
Джордж Клуні не міг залишитися непоміченим з Амаль. Актор обрав класичний темно-синій костюм, білу сорочку та краватку, а доповнив образ темними сонцезахисними окулярами.
Церемонію було організовано з нагоди 50-річчя роботи King’s Trust, гуманітарної організації, заснованої королем Чарльзом III 1976 року (раніше вона називалась The Prince’s Trust). Організація допомагає молодим людям з вразливих груп, надаючи їм підтримку, освіту та можливості працевлаштування. Захід відвідали також король і королева, і поспілкувались із гостями, зокрема Чарльз привітався з Джорджем і Амаль.
