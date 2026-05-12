Амаль Клуні у золотій сукні з декором сяяла на особливому заході у Лондоні, де також був король

Амаль Клуні і Джордж Клуні / © Getty Images

Реклама

Адвокатка Амаль Клуні разом із чоловіком, голлівудським актором Джорджем Клуні, з’явилася на святкуванні 50-річчя King’s Trust у лондонському Королівському Альберт-холі. Жінка сяяла на публіці в яскравій золотій сукні з архіву бренду Alexander McQueen, яка чудово сиділа на її фігуру.

Її сукня була з колекції осінь-зима 2007 року, розробленої ще дизайнером Александром Макквіном. Вбрання виготовлене з тканини вкритої золотими лелітками і склярусом, виконаними у візерунку в стилі ар-деко.

Амаль Клуні і Джордж Клуні / © Getty Images

Вишуканий образ Амаль доповнила золотими туфлями на підборах, невеликим клатчем і золотими коштовностями. Її волосся було укладене у розкішну об’ємну зачіску.

Реклама

Джордж Клуні не міг залишитися непоміченим з Амаль. Актор обрав класичний темно-синій костюм, білу сорочку та краватку, а доповнив образ темними сонцезахисними окулярами.

Церемонію було організовано з нагоди 50-річчя роботи King’s Trust, гуманітарної організації, заснованої королем Чарльзом III 1976 року (раніше вона називалась The Prince’s Trust). Організація допомагає молодим людям з вразливих груп, надаючи їм підтримку, освіту та можливості працевлаштування. Захід відвідали також король і королева, і поспілкувались із гостями, зокрема Чарльз привітався з Джорджем і Амаль.

Амаль і Джордж Клуні з королем / © Associated Press

Раніше пара відвідала 51-шу щорічну церемонію вручення премії Чапліна, яка цього року була присвячена Джорджу Клуні і його винятковому внеску у мистецтво кіно. Амаль сяяла на заході у вишуканій мінісукні, яка підкреслювала ноги і плечі.

Амаль та Джордж Клуні на світських заходах (16 фото) Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

Новини партнерів