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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Амаль у золотій сукні, Джорж — у класичному смокінгу: красиве подружжя Клуні позувало на церемонії у Лондоні

Знамените подружжя з'явилося на світському заході в елегантних образах.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Амаль і Джордж Клуні

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні відвідали церемонію вручення премії Albie Awards, яка відбулася у Лондоні. Подружжя мало розкішний вигляд і залюбки позувало разом перед фотокамерами, тримаючись за руки.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Для урочистого вечора Амаль обрала ефектну золоту приталену сукню від Gucci, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. Вбрання зверху було розшите лелітками, а спідниця була оздоблена мерехтливою торочкою. Воно мало відкриті плечі, витончене декольте у формі серця і розріз ззаду на спідниці.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Аутфіт адвокатка доповнила гостроносими золотими слінгбеками з ефектом металік на шпильках, а також маленьким сріблястим клатчем, декорований кристалами. 

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Клуні зробила об'ємне укладання з локонами і вечірній макіяж з рожевими рум’янами і помадою кольору запорошеної троянди. У вухах у неї були довгі золоті сережки з камінням.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж одягнув класичний чорний смокінг з білою сорочкою та чорним метеликом. Взутий він був у чорні шкіряні туфлі.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Нагадаємо, премію Albie Awards заснував Фонд Клуні за справедливість (Clooney Foundation for Justice). Нею відзначають людей, які борються за справедливість, захищають права людини та протистоять порушенням прав і свобод у різних країнах світу.

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