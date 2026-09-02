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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Амаль в елегантній сукні, Джордж — у смокінгу: подружжя Клуні викликало фурор на відкритті Венеційського кінофестивалю

Зіркове подружжя з’явилося на червоній доріжці в елегантних образах black tie.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Амаль і Джордж Клуні

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні відвідали церемонію відкриття 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, яка відбулася у залі Sala Grande на острові Лідо. Кінофестиваль відкрила біографічна драма «Чорнило» (Ink) режисера Денні Бойла.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль сяяла на червоній доріжці в елегантній чорній довгій сукні Tom Ford by Haider Ackermann. Вбрання мало тонкі бретельки, прямий виріз і приталений силует, який гарно підкреслив її струнку фігуру.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Сукня була повністю оздоблена горизонтальним драпуванням, яке створювало цікаву фактуру, і мала високий розріз ззаду. Тонкі бретельки по обидва боки були спущені з плечей, що додало луку пікантності.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Аутфіт Амаль доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках і лаконічним прямокутним клатчем. З прикрас на ній були довгі сережки з зеленим камінням, діамантовий браслет і каблучка з великою смарагдовою вставкою.

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Довге волосся адвокатка уклала об’ємними хвилями з бічним проділом і зробила вечірній макіяж.

Джордж обрав для урочистої події класичний чорний смокінг, білу плісовану сорочку та чорну краватку-метелик. Його образ завершували запонки і чорні лаковані туфлі.

Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж Клуні / © Associated Press

На червоній доріжці подружжя трималося за руки, обіймалося, усміхалося фотографам і мало щасливий вигляд.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Нагадаємо, до Венеції Амаль Клуні прибула в шовковому ансамблі кольору хакі від Tom Ford.

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