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- Шоу-бізнес
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Амаль в елегантній сукні, Джордж — у смокінгу: подружжя Клуні викликало фурор на відкритті Венеційського кінофестивалю
Зіркове подружжя з’явилося на червоній доріжці в елегантних образах black tie.
Амаль і Джордж Клуні відвідали церемонію відкриття 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, яка відбулася у залі Sala Grande на острові Лідо. Кінофестиваль відкрила біографічна драма «Чорнило» (Ink) режисера Денні Бойла.
Амаль сяяла на червоній доріжці в елегантній чорній довгій сукні Tom Ford by Haider Ackermann. Вбрання мало тонкі бретельки, прямий виріз і приталений силует, який гарно підкреслив її струнку фігуру.
Сукня була повністю оздоблена горизонтальним драпуванням, яке створювало цікаву фактуру, і мала високий розріз ззаду. Тонкі бретельки по обидва боки були спущені з плечей, що додало луку пікантності.
Аутфіт Амаль доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках і лаконічним прямокутним клатчем. З прикрас на ній були довгі сережки з зеленим камінням, діамантовий браслет і каблучка з великою смарагдовою вставкою.
Довге волосся адвокатка уклала об’ємними хвилями з бічним проділом і зробила вечірній макіяж.
Джордж обрав для урочистої події класичний чорний смокінг, білу плісовану сорочку та чорну краватку-метелик. Його образ завершували запонки і чорні лаковані туфлі.
На червоній доріжці подружжя трималося за руки, обіймалося, усміхалося фотографам і мало щасливий вигляд.
Нагадаємо, до Венеції Амаль Клуні прибула в шовковому ансамблі кольору хакі від Tom Ford.