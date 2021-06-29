Аманда Голден одягла пікантний топ на роботу і потрапила під приціл фотокамер

50-річна ведуча дає привід про себе поговорити.

Кожен робочий день Аманду Голден фотографують папараці дорогою зі студії Global Radio, де вона працює на радіостанції Heart, що в Лондоні. Влітку зіркова ведуча частіше вибирає легке вбрання і часто не одягає під блузки і топи бюстгальтер.

Аманда Голден / Getty Images

Якраз днями Голден сфотографували в такому аутфіті. Аманда була в білому трикотажному топі, розстебнутому на ґудзиках, під який не стала одягати білизну, і в білих джинсах-кльош з високою талією і накладними кишенями спереду. Аутфіт знаменитість доповнила м'яким клатчем і білими туфлями-човниками на підборах. А також одягла кілька золотих прикрас на шию і браслетів на зап'ясті. На пальці у Голден виблискувала каблучка з великим каменем.

Також влітку Аманда Голден часто носить короткі сукні або мініатюрні спідниці. Ведуча у чудовій фізичній формі.

Аманда Голден / Getty Images

Читайте також: Аманда Голден показала декольте, а Ешлі Робертс — стрункі ноги: образи британок на червоній доріжці

Аманда Голден в сукнях без бюстгальтера (11 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання