Аманда Голден опублікувала зворушливий знімок на згадку про сина

1 лютого 2011 року у плода, який виношувала телеведуча, зупинилося серце.

Британська телеведуча запостила в Instagram світлину ніжок її сина, якому вона дала тоді ім'я Тео, і написала:

"Сьогодні тобі було б 11. Я все ще вдячна, що ти вибрав нас для своєї подорожі… #Тео ❤️".

Аманда має двох доньок: 16-річну Лексі та 10-річну Голлі, але тоді 2011 року вони з чоловіком Крісом Г'юзом чекали на народження сина, який, на жаль, помер в утробі матері.

У липні 2020 року Аманда розповіла про розпачливий досвід публічно у спеціальному випуску BBC "Дорогі суперзірки NHS". Ведуча сказала, що прокинулася серед ночі і зрозуміла, що більшу частину ночі вона не чула ворушіння дитини. Вона не панікувала, вранці поїхала до шпиталю, де їй повідомили, що його серце більше не б'ється", – пише Hello!

Голден тоді зробили кесарів розтин, тому що вона не могла терпіти пологи. Аманда згадувала, що це був дуже важкий момент, тому що народилася дитина, яка була такою прекрасною, але вона була мертвою.

"Коли дитину діставали, моєму чоловікові Крісу довелося покинути кімнату, він не міг цього витримати. Стримуючи сльози, Аманда сказала акушерці: "Джекі, я не можу цього зробити, я не можу його тримати". А Джекі їй відповіла: "Він просто чудовий, вам потрібно його побачити". Тоді я тримала його, хоча він міцно спав. Єдине, що я пам'ятаю, це його ідеальні брови, які є у всіх моїх дітей", — розповіла ведуча.

Аманда Голден / Getty Images

2020 року Аманда Голден публічно підтримала модель Кріссі Тейген, чия дитина так само померла в утробі. Ведуча зв'язалася з Кріссі, дізнавшись, що та трагічно втратила дитину, щоб підтримати її, і розповіла їй свою історію.

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