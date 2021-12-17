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Аманда Голден в образі різдвяного ельфа приїхала на роботу

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Аманда Голден в образі різдвяного ельфа приїхала на роботу

Аманда Голден / Getty Images

Британська ведуча постала перед камерами папараці у святковому луці.

Аманда Голден ведуча Heart Breakfast Radio Studios, коли вона прямувала на роботу, її зазнімкували в костюмі різдвяного ельфа. У звичайні дні Голден не ходить містом у такому вигляді, мабуть, у них у студії цього дня був передсвятковий захід.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Getty Images

Червоно-зелений костюм ельфа Аманда Голден поєднала із чорними грубими черевиками, маленькою чорною сумкою через плече на ремінці-ланцюжку, білою водолазкою та зеленою хутряною шапкою ельфа. І мала дуже милий вигляд.

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