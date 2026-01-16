ТСН у соціальних мережах

Аманда Голден у светрі кольору вершкового масла і спідниці з мереживом вийшла з роботи

54-річна британська радіоведуча у ніжному образі з’явилася на вулицях Лондона.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці в Лондоні, коли вийшла зі своєї роботи — студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Радіоведуча продемонструвала легкий ніжний образ, який натякає, що скоро вже весна. На ній був светр кольору вершкового масла з високою горловиною, який вона скомбінувала з асиметричною білою спідницею з мереживом і з білими лакованими гостроносими туфлями на шпильках.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

На плечі Голден накинула біле пальто, а в руці вона тримала білу круглу сумку з крокодилячим тисненням.

Аманда зробила укладання з локонами і темно-коричневий гострий манікюр. Вона одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а руки прикрасила золотими браслетами і каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Аманда Голден підкреслила струнку фігуру і ноги твідовою золотою мінісукнею з лелітками.

