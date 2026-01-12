Аманда Сейфрід у білій вишуканій сукні Versace з драпуванням позувала на червоній доріжці "Золотого глобуса"

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Акторка Аманда Сейфрід розпочала сезон нагород 2026 року в чорно-рожевій сукні від Valentino на минулотижневій церемонії вручення премії Critics Choice Awards з акцентним бантом, однак для появи на «Золотому глобусі» обрала однотонний «чистий» лук.

Її білосніжна сукня була від Versace і пошита на замовлення. Готувала акторку до заходу її стилістка Елізабет Стюарт. У вбрання не було бретелей, декольте виконане у формі серця, а також сукня прикрашена лише друпуванням. Подол вбрання був асиметричним, що дозволяло роздивитись сріблясті босоніжки Аманди від Roger Vivier на високих підборах.

Однак привертали увагу у образі акторки й інші деталі, зокрема накидка, яку вона намотала на зап’ястя, розкішні діаманти від бренду Tiffany & Co., а також зачіска із зібраним волоссям та вкладеним у елегантну хвилю.

Сама акторка підтвердила, що носити сукню, пошиту на замовлення, — це особливе відчуття. Вона зазначила, що таке творіння не лише підкреслює фігуру, але й з часом стає ще особливішим, оскільки створюється виключно для людини, яка його носить. Той факт, що на створення сукні було витрачено понад 400 годин роботи, приголомшив акторку.

Цього року Сейфрід була номінована в категорії «Найкращу жіночу роль у фільмі-мюзиклі чи комедії» за роботу у фільмі «Заповіт Енн Лі» та «Найкращу жіночу роль в мінісеріалі, антологічному серіалі або фільмі для телебачення» за роботу у серіалі «Довга світла річка». Однак цього року акторка не здобула жодної нагороди.