Шоу-бізнес
69
1 хв

Аманда Сейфрід у червоному костюмі від Giorgio Armani прийшла на прем’єру історичного мюзиклу

40-річна акторка в образі lady in red презентувала стрічку зі своєю участю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід відвідала прем’єру історичного мюзиклу «Заповіт Енн Лі», який відбувся у Picturehouse Central у Лондоні. У фільмі вона зіграла головну роль.

Акторка обрала для своєї появи червоний костюм від бренду Giorgio Armani, який складався з жилета з блискавкою-застібкою і штанів вільного крою зі стрілками.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аутфіт Сейфрід доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями. У зірки було укладання з м’якими локонами, макіяж смокі-айс, делікатний золотий ланцюжок на шиї, лаконічні золоті сережки-кільця у вухах і золоті каблучки на руках.

Нагадаємо, Аманда Сейфрід сходила на телешоу у милій чорній сукні, прикрашеній бантиками зі стразами у зоні декольте і пухом на подолі.

