ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

Аманда Сейфрід у гламурній бежевій сукні з вишивкою сяяла на червоній доріжці Берлінале

Акторка стала однією із найяскравіших гостей кінофестивалю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід відвідала Міжнародний берлінський кінофестиваль 19 лютого і вийшла на червону доріжку. У Німеччині вона презентувала свій фільм «Заповіт Енн Лі», у якому виконала головну роль.

Акторка обрала для прем’єри створену за індивідуальним замовленням нюдову сукню Miu Miu бежевого відтінку і А-силуету. Її вбрання з легкої і напівпрозорої тканини мало шлейф і було прикрашене золотистою вишивкою у вигляді квітів та аплікацією спереду лелітками та кристалами.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Образ Аманда доповнила об’ємними локонами, вишуканими прикрасами від Tiffany & Co. та гламурним вечірнім макіяжем. На червоній доріжці акторка дійсно сяяла й вирізнялася серед інших гостей.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Нагадаємо, що робота акторки і сам фільм «Заповіт Енн Лі» були високо оцінені, зокрема після закінчення його показу на Венеційському кінофестивалі аудиторія зустріла творців картини 15-хвилинними оваціями. У межах просування фільму Аманда також днями відвідала Париж.

Красиві вбрання Аманди Сейфрід (23 фото)

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
175
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie