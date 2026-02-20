Аманда Сейфрід у гламурній бежевій сукні з вишивкою сяяла на червоній доріжці Берлінале

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід відвідала Міжнародний берлінський кінофестиваль 19 лютого і вийшла на червону доріжку. У Німеччині вона презентувала свій фільм «Заповіт Енн Лі», у якому виконала головну роль.

Акторка обрала для прем’єри створену за індивідуальним замовленням нюдову сукню Miu Miu бежевого відтінку і А-силуету. Її вбрання з легкої і напівпрозорої тканини мало шлейф і було прикрашене золотистою вишивкою у вигляді квітів та аплікацією спереду лелітками та кристалами.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Образ Аманда доповнила об’ємними локонами, вишуканими прикрасами від Tiffany & Co. та гламурним вечірнім макіяжем. На червоній доріжці акторка дійсно сяяла й вирізнялася серед інших гостей.

Нагадаємо, що робота акторки і сам фільм «Заповіт Енн Лі» були високо оцінені, зокрема після закінчення його показу на Венеційському кінофестивалі аудиторія зустріла творців картини 15-хвилинними оваціями. У межах просування фільму Аманда також днями відвідала Париж.