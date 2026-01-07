- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
155
1 хв
Аманда Сейфрід у оксамитовій сукні із білим мереживом прийшла на світський захід
Напередодні 83-ї церемонії вручення премії «Золотий глобус» організація вирішила роздати почесні нагороди.
Акторка Аманда Сейфрід прийшла на спеціальну церемонію вручення премії «Золотий глобус», яка проводилась на честь Гелен Міррен та Сари Джессіки Паркер. Міррен отримала премію Сесіла Б. ДеМілля, а Паркер — премію Керол Бернетт — нагороди, які вручаються за видатний внесок у мистецтво телебачення та роботу, що залишила тривалий слід в індустрії та серед глядачів.
Аманда обрала для заходу чорну довгу сукню від бренду Rodarte прямого фасону, яку прикрашало на грудях біле гарне мереживо із квітковими мотивами. Це чорно-біле вбрання акторка доповнила прикрасами Tiffany & Co., дуже легким та лаконічним макіяжем і зачіскою-косою.
Раніше акторка відвідала вручення премії Critics Choice Awards у триколірній довгій сукні від Valentino. Верхня частина вбрання була виконана з черного оксамиту, не мала брительок, але мала баску прикрашену коралловим бантом. Спідниця ж сукні була ніжно-кремовою і довгою, а також мала невеликий шлейф.