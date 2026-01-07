ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Аманда Сейфрід у оксамитовій сукні із білим мереживом прийшла на світський захід

Напередодні 83-ї церемонії вручення премії «Золотий глобус» організація вирішила роздати почесні нагороди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Акторка Аманда Сейфрід прийшла на спеціальну церемонію вручення премії «Золотий глобус», яка проводилась на честь Гелен Міррен та Сари Джессіки Паркер. Міррен отримала премію Сесіла Б. ДеМілля, а Паркер — премію Керол Бернетт — нагороди, які вручаються за видатний внесок у мистецтво телебачення та роботу, що залишила тривалий слід в індустрії та серед глядачів.

Аманда обрала для заходу чорну довгу сукню від бренду Rodarte прямого фасону, яку прикрашало на грудях біле гарне мереживо із квітковими мотивами. Це чорно-біле вбрання акторка доповнила прикрасами Tiffany & Co., дуже легким та лаконічним макіяжем і зачіскою-косою.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Раніше акторка відвідала вручення премії Critics Choice Awards у триколірній довгій сукні від Valentino. Верхня частина вбрання була виконана з черного оксамиту, не мала брительок, але мала баску прикрашену коралловим бантом. Спідниця ж сукні була ніжно-кремовою і довгою, а також мала невеликий шлейф.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Красиві вбрання Аманди Сейфрід (12 фото)

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Наступна публікація

