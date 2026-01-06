Аманда Сейфрід зачарувала луком у оригінальній сукні та вишуканих туфлях за 51 тисячу гривень

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід відвідала 37-му церемонію вручення кінопремії Міжнародного кінофестивалю в місті Палм-Спрінгс і вийшла на червону доріжку. Акторка продемонструвала елегантну сукню, але креативного дизайну, яка їй дуже пасувала.

Вбрання Аманди було від Balenciaga із колекції весна-літо 2026, яку розробив для бренду П’єрпаоло Піччолі — недавно призначений новий креативний директор бренду. Сукня мала галтер, була вільного фасону, довжини міді, а її головна прикраса — об’ємний декор на подолі, який нагадував пір’я.

Поєднала цю сукню акторка з вишуканими сітчастими підборами з вишивкою від бренду Aquazzura. Це були дійсно елегантні та гламурній туфлі, які додали образу акторки гламуру. Вартість такої пари не мала, адже туфлі коштують 1210 доларів (це приблизно 51180 гривень).

Однак це була не єдина подія, яку відвідала Аманда, оскільки також акторка приголомшила своєю красою на церемонії вручення премії Critics Choice Awards. Аманда носила на заході сукню від Valentino з яскравим акцентом на животі — великим бантом коралового кольору.

