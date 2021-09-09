Амбросіо в сукні з розрізом, а Шейк — в шкірі: зіркові моделі на модному шоу в Нью-Йорку

Амбросіо в сукні з розрізом, а Шейк — в шкірі: зіркові моделі на модному шоу в Нью-Йорку

Бразильська і австралійська моделі зустрілися на світському заході.

40-річна Алессандра Амбросіо і 30-річна Шаніна Шейк відвідали показ DUNDAS x REVOLVE NYFW, який відбувся в Нью-Йорку.

Алессандра приїхала на шоу у відвертій сукні з вирізом на талії з одного боку з одним рукавом і металевою бретелькою з іншого боку. Спідниця була скріплена на лінії стегна великою брошкою, а високий розріз дозволив манекенниці блиснути стрункими ногами. Амбросіо взула золоті босоніжки на стійких підборах, широкий браслет прикрашав її зап'ястя, а у вухах були масивні сережки-висячки. Зірка зачесала волосся рівними пасмами і зробила макіяж в натуральних відтінках.

Алессандра Амбросіо і Шаніна Шейк / Getty Images

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Шаніна одягла шкіряну сукню, яка також чудово сиділа на її фігурі і взула чорні босоніжки на зав'язках і високих підборах. З прикрас на дівчині були ледь помітні сережки у вухах, а також легкий макіяж з акцентом на очі, а волосся вона зібрала в пучок.

У себе в блогу Алессандра Амбросіо опублікувала фото з Нью-Йоркського тижня моди і показала, як дефілювала подіумом.

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