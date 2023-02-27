Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Американська акторка ледь не заплуталася у шлейфі власної сукні на церемонії SAG Awards

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
984
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Американська акторка ледь не заплуталася у шлейфі власної сукні на церемонії SAG Awards

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

Минулої ночі відбулася 29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів на Fairmont Century Plaza в Сенчурі-Сіті, в Каліфорнії.

64-річна американська акторка Джеймі Лі Кертіс отримала статуетку за визначну жіночу роль другого плану за фільм "Все скрізь і одразу". А на доріжку зірка вийшла в ефектній червоній сукні в підлогу і з глибоким вирізом на декольте від Romona Keveza, вартістю 6350 доларів.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press
Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

Вбрання було з невеликим шлейфом, у якому акторка ледь не заплуталася, коли йшла червоною доріжкою. Також декольте сукні було настільки глибоке, що від нього буквально складно відвести очі.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press
Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

Образ зірка доповнила лаконічними сережками, макіяжем, а її коротке волосся було пофарбовано в платиновий блонд і укладене.

Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images
Джеймі Лі Кертіс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
984
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація