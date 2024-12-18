Американська акторка мінісукнею з лелітками і камінням підкреслила стрункі ноги

Американська акторка Моніка Барбаро відвідала британську фотосесію Searchlight Pictures "A Complete Unknown" у Лондоні.

Там вона постала в мінісукні А-силуету, розшитій пудровими лелітками і камінням. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги зірки. Взута вона була у кремові гостроносі лаковані слінгбеки.

Моніка Барбаро / Фото: Getty Images

У Моніки було розпущене волосся, легкий макіяж, золоті лаконічні сережки у вухах і золоті каблучки на пальцях.

Нагадаємо, Моніка Барбаро потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку в чорному пальті оверсайз, чорному жакеті з різними золотими ґудзиками і чорних велосипедках.

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