Американська акторка прийшла на вечірку у блискучій сукні з відвертим вирізом і розрізом до стегна

Американська акторка Лейна Блум відвідала вечірку з нагоди презентації нової колекції купальників Sports Illustrated Swimsuit Issue у Нью-Йорку.

Знаменитість з'явилася на івенті у пікантному образі. На ній була блискуча довга сукня з відвертим вирізом, крізь який вона демонструвала пишні та сексуальні груди, і розрізом до стегна. На розрізі вбрання прикрашали з бісером і камінням.

Лейна Блум / Фото: Getty Images

Аутфіт Блум доповнила прозорими босоніжками на високих платформах і підборах. Вона зробила об'ємне укладання, вечірній макіяж і завершила лук діамантовими сережками.

Нагадаємо, на цю вечірку прийшла також американська гімнастка і зірка соцмереж Олівія Данн, яка сяяла у чорному комбінезоні із широкими штанями, відвертим вирізом і прозорими вставками на талії.

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