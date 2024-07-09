Американська акторка у білій сукні з високим розрізом прийшла на прем'єру фільму

У Нью-Йорку відбулася презентація драми сценаристом, режисером і продюсером якого є Тайлер Перрі.

Американська акторка Тейлор Полідор відвідала прем'єру фільму Divorce In The Black у Нью-Йорку.

Для такої події вона обрала білу довгу сукню від бренду Maticevski з високим розрізом і невеликим шлейфом. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями на шпильках.

Тейлор Полідор / Фото: Getty Images

Тейлор зробила високу зачіску з локонами, макіяж із золотими тінями і помадою шоколадного відтінку, а також французький манікюр. У вухах у неї були елегантні діамантові сережки, а на руках – каблучки з діамантами.

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