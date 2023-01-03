Американська акторка у "голій" сукні сходила на вечірку в Маямі

Папараці заскочили американську акторку і фотомодель афро-в'єтнамського походження Карруче Тран на вулиці в Маямі. Жінка йшла на вечірку в один із місцевих закладів.

Для свого виходу вона обрала пікантний лук. На ній була "гола" в'язана бежево-коричнева сукня, під якою була нюдова білизна. Вбрання Карруче скомбінувала з чорними блискучими босоніжками і чорним клатчем.

Карруче Тран / Фото: Getty Images

Тран зібрала волосся у гладкий пучок, зробила максимально природній макіяж, прикрасила руки каблучками, браслетом і годинником, а у вухах були лаконічні сережки.

Карруче - жінка без комплексів. Одного разу ми бачили її на вулицях Лос-Анджелеса у розстебнутій сорочці і без бюстгальтера.

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