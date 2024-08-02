Американська акторка у леопардовому бікіні показала струнку фігуру і пікантне татуювання під грудьми

Каміла Мендес перебуває у чудовій фізичній формі.
Американська акторка Каміла Мендес опублікувала в Instagram селфі, зроблені у дзеркалі. Зірка показала пляжний лук, у якому вона зібралася приймати сонячні ванни.
На Камілі був купальник із леопардовим принтом, ліф якого був без бретельок і мав золоте кільце. Дівчина похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і засвітила пікантне татуювання під грудьми.
У Мендес було розпущене волосся і був відсутній макіяж на обличчі.
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