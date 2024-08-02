Американська акторка у леопардовому бікіні показала струнку фігуру і пікантне татуювання під грудьми

Американська акторка Каміла Мендес опублікувала в Instagram селфі, зроблені у дзеркалі. Зірка показала пляжний лук, у якому вона зібралася приймати сонячні ванни.

На Камілі був купальник із леопардовим принтом, ліф якого був без бретельок і мав золоте кільце. Дівчина похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і засвітила пікантне татуювання під грудьми.

Каміла Мендес/Instagram

У Мендес було розпущене волосся і був відсутній макіяж на обличчі.

Каміла Мендес/Instagram

Читайте також: