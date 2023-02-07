Американська акторка у прозорій сукні прийшла на прем'єру супергеройського екшену

Зірка фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" у цікавому луку сяяла на червоній доріжці.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра супергеройського екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" від Marvel Studios. Івент відвідала Кетрін Ньютон, яка зіграла у фільмі.

Кетрін Ньютон / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася на червоній доріжці у гарному образі. На ній була біла прозора максісукня зі шлейфом від бренду Rodarte, під яке вона одягла білу білизну. Вбрання було розшите бісером і дзеркальними деталями.

Кетрін Ньютон / Фото: Associated Press

Аутфіт Кетрін доповнила акуратним укладанням, макіяжем із акцентом на червоній помаді і каблучками з камінням.

Кетрін Ньютон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кетрін Ньютон виконала роль доньки супергероя Скота Ленга "Людини-мурахи"- Кессі Ленг. У попередніх частинах персонаж Кессі зіграли Еббі Райдер Фортсон, а потім Емма Фурманн.

До речі, "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" стане 32-м фільмом у кіновсесвіті Marvel. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 16 лютого.

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