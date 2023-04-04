Американська акторка у шкіряній сукні з декольте до пупка потрапила в об'єктиви папараці

Ліа Мішель Сарфаті обрала для свого виходу вбрання з пікантним вирізом.
Фотографи заскочили на вулицях Нью-Йорка американську акторку і співачку Ліа Мішель Сарфаті.
Жінка мала ефектний вигляд. На ній була коричнева шкіряна сукня до підлоги і без рукавів, головним акцентом в якій було глибоке декольте до пупка.
Волосся зірка розпустила і зробила макіяж у коричнево-бежевих відтінках. У руці вона тримала темно-коричневу сумку на золотому ланцюжку.
Ліа була рада зустрічі із папараці, тому вона їм позувала і мило усміхалася.
Нагадаємо, американська модель Джина Росеро на церемонію вручення нагород GLAAD Media Awards прийшла в асиметричній чорній сукні з рукавами-рукавичками і відвертим вирізом від декольте і до пупка. На грудях у неї була чудернацька прикраса.
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