Американська акторка у сукні з паєтками від Vivienne Westwood сяяла на прем'єрі супергеройського фільму

42-річна Сара Шагі у ніжному аутфіті прийшла на прем'єру стрічки "Чорний Адам", у якому зіграла.

Американська акторка Сара Шагі відвідала прем'єру супергеройського фільму "Чорний Адам", яка відбулася у Лондоні. У стрічці вона зіграла Адріанну Томаз - професорку університету та бійчиню Опору в Кандаку.

Для цієї події акторка обрала елегантну білу сукню від Vivienne Westwood без бретелей, розшиту паєтками. Вона чудово сиділа на стрункій фігурі Сари і підкреслювала тендітність її плечей.

Сара Шагі / Фото: Associated Press

Шию зірка прикрасила чорним шкіряним чокером із масивними золотими квітами, а руки – золотими браслетами з діамантами і каблучкою. Волосся Шагі зібрала ззаду і випустила спереду пасма. У вухах у неї були золоті сережки із чорним камінням.

Сара Шагі / Фото: Associated Press

Макіяж із чорно-блискучими тінями на повіках і помадою курної троянди на губах завершили аутфт Шагі.

Сара Шагі / Фото: Associated Press

На прем'єрі також побував виконавець головної ролі фільму - Двейн Джонсон. Актор постав у стильному луку. На ньому був атласний костюм від Dolce & Gabbana, піджак якого він одягнув на оголене тіло.

Нагадаємо, "Чорний Адам" заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Стрічка є спінофом картини "Шазам!"

Про фільм:

Минуло майже 5 тисяч років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама (Двейн Джонсон) всемогутнім. Його одразу ж запроторили до в’язниці. Проте Адам звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя.

Фільм на українських екранах з'явиться вже завтра, 20 жовтня.

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