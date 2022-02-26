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Американська акторка українського походження закликала всіх допомогти Україні

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Американська акторка українського походження закликала всіх допомогти Україні

Віра Фарміґ / Associated Press

Віра Фарміґа підтримала українців.

Американська акторка кіно, театру та телебачення Віра Фарміґа - донька українських емігрантів – висловила підтримку українському народу у цей жахливий час, коли росіяни розв'язали війну на всій території України.

Зірка виклала у фотоблог український прапор та український пейзаж.

Під фото акторка опублікувала гімн України:

"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду".
#UkrainianNationalAnthem #IStandWithUkraine #СлаваУкраїні! #Героямслава!"

Віра також виклала світлину блакитного неба та жовтої пшениці.

"Як можна підтримати Україну? Перегляньте посилання у моїй біографії зі списком ресурсів та організацій, яким можна пожертвувати", - написала Фарміґа, додавши хештеги #StandWithUkraine #IStandWithUkraine #SupportUkraine.

Віра Фарміґа / ©
Віра Фарміґа

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