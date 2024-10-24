Американська акторка в екстремально короткій сукні кольору бургунді вийшла в світ

Кейлі Ковен у вбранні трендового відтінку потрапила під приціл фотографів.

Американська акторка Кейлі Ковен потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі.

Дівчина продемонструвала стильний аутфіт. На ній була екстремально коротка сукня трендового цієї осені кольору бургунді, яка підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла темне напівпальто з накладними кишенями.

Кейлі Ковен / Фото: Getty Images

Лук Кейлі доповнила чорними капроновими колготами, чорними гостроносими туфлями і чорною сумочкою.

У Ковен було розпущене волосся і макіяж з чорними стрілками та рожевою помадою.

Нагадаємо, Кейлі Ковен на вечірці Balmain Hair 1974 у Парижі з'явилася в ефектній сукні смарагдового кольору без бретельок від українського бренду Wonà by Wonà Concept.

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