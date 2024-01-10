Американська акторка з'явилася на світському заході у сукні з пишним декольте

Нісі Неш обрала для своєї появи монохромний гарний аутфіт.

Американська акторка і телеведуча Нісі Неш відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відбулася у Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

Для цієї події вона обрала обтислу бежеву сукню з накидкою-плащем із органзи від бренду Christian Siriano, розшиту паєтками в тон. Головним акцентом у її луку було сексуальне декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

Аутфіт Неш доповнила клатчем із пір'ям. Вона зробила гладке укладання, макіяж із помадою шоколадного відтінку, вуха прикрасила довгими сережками з камінням, а руки – браслетом і каблучкою з камінням. Довгий французький манікюр завершив ефектний образ Нісі.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

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