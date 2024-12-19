Американська модель прийшла на вечірку у шовковій сукні з білим мереживом на відвертому декольте

25-річна американська співачка Медісон Бір зявилася на паті у чорному вбранні у білизняному стилі.

Американська співачка Медісон Бір стала гостею святкової вечірки принцеси Поллі, яка відбулася у Delilah у Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Для своєї появи вона обрала чорну шовкову сукню довжини міді, прикрашену у зоні відвертого декольте білим мереживом зі шнурівкою.

Аутфіт Медісон доповнила білими босоніжками з чорними груглими носками і стійкими підбоарми та замшевою коричневою сумкою.

Медісон Бір / Фото: Getty Images

Бір розпустила волосся, зробила макіяж із коричневою помадою, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, шию – золотим ланцюжком із підвіскою, а руку – каблучкою.

Нагадаємо, Медісон Бір на захід Z100 iHeartRadio Jingle Ball у Нью-Йорку одягла оксамитову бордову мінісукню з білими бретельками і бантом від українського бренду FROLOV.

Читайте також: